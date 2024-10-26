“Yenilenebilir Enerji Dolandırıcılığı: 47 Gözaltı”

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTI SAYISI

Farklı illerde güneş enerjisi santrali kurulacağı ve bu alanların parsellere bölünüp üye müşterilere satılacağı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, 2022 yılında internet üzerinden yapılan ilanlar nedeniyle “Enerji Tarlası” isimli projenin tanıtıldığı belirlendi.

GÜNEŞ ENERJİSİ İDDİALARI VE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ

Soruşturma çerçevesinde, Türkiye’nin çeşitli illerinde güneş enerjisi santralleri kurulup yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının özel parsellere bölünüp üye müşterilere satılacağı ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisi olarak ödeneceği vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. Müştekiler, medyada gördükleri reklamlara dayanarak sisteme dahil olduklarını ve hisse devir işlemleri yaptıklarını ifade etti. Bazı müşteriler 2-3 ay kira ödemesi alırken, bazıları ise hiç ödeme almadıklarını belirtip Nisan 2024’ten itibaren muhatap bulamadıklarını ve dolandırıldıklarını belirtti.

PARSİYELERİN DURUMU VE RAPORLAR

Ticaret Bakanlığı’nın raporu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarda, müştekilere satılan parsellerin tarla olduğu ve üzerinde güneş paneli ya da herhangi bir yapının bulunmadığı tespit edildi. Kainat Holding AŞ ve bağlantılı kuruluşların hiçbir başvurusunun olmaması nedeniyle, dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı. Müşterilerden parsel kiralama adı altında para toplandığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın raporuna göre, yapılan parsel satışlarıyla müşterilere yapılan ödemeler arasında 178 milyon lira fark bulunuyor. Bu miktarın suçtan elde edilen gelir sayılabileceği bildiriliyor. Soruşturma kapsamında 24 iş yerinde arama yapıldığı, eş zamanlı operasyonda 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınanlardan 23’ü tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 22’sinin ise adli kontrol tedbiri önerildi. İki şüpheli serbest bırakıldı.