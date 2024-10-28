Yenilenebilir Enerji İçin Yeni Yarışma Dönemi

RÜZGÂR ENERJİSİ HIZLA GELİYOR

Rüzgâr enerjisinde 3 ildeki 5 projeye yönelik yayımlanan ilan, toplam 1.200 megavatlık bir kapasiteyi içeriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl en az 2.000 megavat YEKA ihalesi gerçekleştireceklerini belirterek, bu kapasitelerin hızlı bir şekilde devreye alınacağını söylüyor. Bakan Bayraktar, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin yenilenebilir enerjide 2035 yol haritasını açıkladı ve YEKA’larla ilgili ihale şartnamelerini artık bakanlık olarak düzenleyeceklerini ifade etti.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Bu açıklamanın ardından rüzgâr enerjisine yönelik olarak YEKA RES-2024 Yarışma İlanı, Resmî Gazete’de yayımlandı. İlan doğrultusunda; toplam 1.200 MWe gücündeki bağlantı kapasitesi için rüzgâr enerjisine dayalı 5 yarışma gerçekleştirilecek. Yarışmaya, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişilerle, sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler katılabilecek. Başvurular, 21 Ocak 2025 tarihinde alınacak. Yarışmaların yeri ve tarihi, bakanlığın internet sitesinde paylaşılacak.

TAVAN VE TABAN FİYATLAR BELİRLENDİ

Yarışma için belirlenen her bir başlangıç tavan fiyatı, 5,50 dolar-cent/kWh olarak, taban fiyat ise 3,50 dolar-cent/kWh olarak saptandı. Taban fiyata ulaşıldığında, MW başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10.000 dolar olarak belirleniyor. Sözleşme imzalandıktan sonra üretilen elektriğin serbest piyasada satıldığı 72 aylık süre “Serbest Piyasada Satış Süresi” olarak tanımlanıyor. “Elektrik Enerjisi Alım Süresi” ise Serbest Piyasada Satış Süresi’nin sona ermesinden sonra üretilen elektrik enerjisinin iletim sistemine verileceği 20 yılı kapsayacak.

KURULU GÜÇ HEDEFİ YÜKSELİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla ilgili değerlendirmeler yapan Bakan Bayraktar, “1.200 megavatlık RES ihalesini ilan etmiş olduk. 800 megavatlık GES ihalesini de haftaya açıklayacağız. 2035 yılı dahil olmak üzere her yıl en az 2.000 megavatlık YEKA ihalesi yapmak istiyoruz. Bu kapasiteleri hızlı bir şekilde devreye alacağız. Böylece 2035’te rüzgâr ve güneşte 120.000 megavatlık kurulu güce ulaşacağız.” dedi. Resmi Gazete’de yer alan yarışma ilanındaki yerler ve bağlantı kapasiteleri şu şekildedir:

– Yarışma Adı: Edirne RES, Bağlantı Kapasitesi: 410 MWe

– Yarışma Adı: Balkaya RES (Kırklareli), Bağlantı Kapasitesi: 340 MWe

– Yarışma Adı: Sergen RES (Kırklareli), Bağlantı Kapasitesi: 200 MWe

– Yarışma Adı: Yellice RES (Sivas), Bağlantı Kapasitesi: 160 MWe

– Yarışma Adı: Gürün RES (Sivas), Bağlantı Kapasitesi: 90 MWe

Kaynak: Foreks