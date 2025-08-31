Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü Yükseldi

ELEKTRİK KURU GÜCÜ ARTIYOR

Elektrik kurulu gücündeki artış devam ederken, yenilenebilir enerjinin bu gücün içindeki payı da yükselmeyi sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaşırken, bunların yüzde 61,1’ine denk gelen 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor.

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9 olarak dikkat çekti. Güneş enerjisinin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgar enerjisinin payı ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 seviyesinde kaydedildi. Biyokütle kaynaklarının payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9’lük bir oran gösterirken, jeotermal enerji ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4’lük paya sahip oldu.

GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLARI

Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu gücü 37 bin 118 megavata ulaşarak, bu iki kaynağın toplam payı ise yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarının günlük elektrik talebini karşılama potansiyelini artırıyor.

YERLİ KAYNAKLARDA BÜYÜME

Temmuz ayı itibarıyla, toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 olarak belirlendi. Bu bağlamda, kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluştu. Bu durum, yerli enerji üretiminin artmasının ve dışa bağımlılığın azalmasının önemli bir göstergesi.