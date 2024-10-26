“Yenilenebilir Enerji Projesiyle Dolandırıcılık: 47 Gözaltı”

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA 47 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Farklı illerde gerçekleştirilmek istenen güneş enerjisi santrali projeleri aracılığıyla yenilenebilir enerji üretileceği vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı yönündeki iddialar doğrultusunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, 2022 yılında internet üzerinden yapılan ilanlarla Kainat Holding AŞ’nin “Enerji Tarlası” isimli projesinin tanıtıldığını ortaya koydu.

PARSELLERİN DURUMU VE MÜŞTEKİLERİN İFADELERİ

Çeşitli illerde güneş enerjisi santrallerinin kurulacağı, bu alanların özel parsellere bölüneceği ve üye müşterilere satılacağı belirtildi. Üretilecek elektrik kazancının kira getirisi olarak müşterilere ödeneceği vaadiyle müştekiler sisteme dahil olmaya karar verdiklerini ifade etti. Müştekiler, bazı satın aldıkları parseller üzerinden kısa bir süre içinde kira ödemeleri alırken, bazıların ise hiç ödeme almadığını ve Nisan 2024’ten itibaren şirketle muhatap bulamadıklarını belirtti.

RAPORLAR VE ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınan sorgulama sonuçları, satılan parsellerin tarla olduğunu ve üzerinde herhangi bir güneş paneli ya da yapı bulunmadığını gösterdi. Soruşturma esnasında, güneş enerjisi paneli olmadığı halde parsel kiralanarak para tahsil eden kişilerin olduğu anlaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının raporu, parsel satışı ile müştekilere yapılan ödemeler arasında 178 milyon lira fark bulunduğuna dikkat çekti.

OPERASYON VE YARGILAMA SÜRECİ

Soruşturma kapsamında 24 iş yerinde arama gerçekleştirildi ve eş zamanlı operasyon sonucunda 47 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’nde yargı süreci başlatıldı. 47 şüpheliden 23’ü dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, 22’si adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.