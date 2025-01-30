Yenilenebilir Enerji Teknolojileri TEKNOFEST’te Tanıtılacak

TEKNOFEST’TE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde SANKO’nun ev sahipliğinde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, gençlerin dünya geleceği için çözümler geliştirmesine fırsat sunuyor. Yarışmanın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla çevre dostu uygulamaların farkındalığını artırarak toplumda enerji verimliliği kültürü oluşturmaktır. Başvuru için son tarih ise 20 Şubat olarak belirlenmiştir.

ÇEVRE DOSTU PROJELERE DESTEK

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevre duyarlılığını artıracak teknolojileri teşvik eden TEKNOFEST, aynı zamanda doğal kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesine yardımcı oluyor. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, sınırlı kaynakların etkin kullanımını sağlamak, küresel ısınmayı önlemek ve toplumsal yaşamı iyileştiren yenilikçi, teknolojik ve çevresel açıdan değerli çözüm önerilerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

YARIŞMA KATEGORİLERİ VE ÖDÜLLER

Yarışma, Çevre Teknolojileri Kategorisi ve Enerji Teknolojileri Kategorisi olmak üzere iki farklı alanda gerçekleşecek. Çevre Teknolojileri kategorisinde, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Hava Kalitesi Yönetimi, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Yönetimi ile İklim Değişikliği konularında projeler değerlendirilecek. Enerji Teknolojileri kategorisinde ise Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Depolama Teknolojileri, Enerji Yönetim Sistemleri ve Enerji Kaynakları ile Teknolojileri konularına odaklanan projeler yarışacak. Tüm üniversite öğrencileri ve mezunlarının katılabileceği yarışmada, mezun seviyesindeki firmalar veya girişimler takım olarak başvuru yapabiliyor. Yarışmacılar en fazla 6 kişilik takımlar oluşturabilirken, dereceye girenler için ödüller; birincilere 80 bin TL, ikincilere 70 bin TL, üçüncülere ise 60 bin TL olarak belirlenmiştir.