Yenilenebilir Enerjiye İlgi Artıyor

YENİLENEBİLİR ENERJİYE İLGİ ARTIYOR

İş dünyası yöneticileriyle 15 ülkede gerçekleştirilen anket, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin giderek arttığını gösteriyor. E3G, Beyond Fossil Fuels ve We Mean Business Coalition tarafından yaptırılan ve Savanta tarafından önemli ekonomiler ve gelişmekte olan pazarlarda yapılan bu anket, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru hızlanan bir kurumsal kayma olduğunu ortaya koyuyor. Anket, Avustralya, Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Polonya, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD’deki iş dünyasının önemli temsilcileriyle gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ BULGULAR

Anketin bulgularına göre, “İş dünyası liderlerinin yarısı, beş yıl içinde operasyonlarını ve tedarik zincirlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı güç sistemlerine daha iyi erişimi olan pazarlara taşıyacaklarını” belirtiyor. Ayrıca, yöneticilerin dörtte üçü yenilenebilir enerji kaynaklarını daha güçlü enerji güvenliği ile ilişkilendiriyor. Alman iş dünyası liderlerinin yüzde 78’i, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanmasının Almanya’nın değişken enerji ithalatına olan maruziyetini azaltacağına inanıyor. Yüzde 77’si yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomik büyüme ile ilişkilendirirken, yüzde 75’i bu kaynakları istihdam oluşturmanın anahtarı olarak görüyor.

KÖMÜRDEN YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ

İşletme yöneticilerinin yaklaşık onda dokuzu, hükümetlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırıma öncelik vermesini istiyor ve önümüzdeki on yıl içinde kömür yakıtlı elektrik kullanımına son verilmesini talep ediyor. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin beşte ikisinden fazlası, 2030 yılına kadar kendi operasyonlarında kömür kullanımını bırakmayı planlarken, dörtte birinden fazlası da 2035 yılına kadar bunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yöneticilerin üçte ikisi, kömürün aşamalı olarak kaldırılmasını ve yerine yenilenebilir enerji, şebekeler ve depolamanın getirilmesini talep ediyor.