Yenimahalle’de 16 Katlı Bina Yandı

YANGIN ANKARA’DA BİR APARTMANIN EN ÜST KATINDA ÇIKTI

Yangın, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yer alan 16 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 281’inci Cadde’de bulunan binanın en üst katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

OLAY İHBARETİ VE KURULUŞLARIN MÜDAHALESİ

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay anında bina sakinleri, güvenlik önlemleri gereği tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almayı başardı.