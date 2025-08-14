Haberler

Yenimahalle’de 16 Katlı Bina Yandı

YANGIN ANKARA’DA BİR APARTMANIN EN ÜST KATINDA ÇIKTI

Yangın, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yer alan 16 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 281’inci Cadde’de bulunan binanın en üst katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

OLAY İHBARETİ VE KURULUŞLARIN MÜDAHALESİ

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay anında bina sakinleri, güvenlik önlemleri gereği tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almayı başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
Haberler

13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.