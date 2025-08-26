Haberler

Yenimahalle’de 7-8 Kişi Darbetti

ŞİDDET OLAYI YENİMAHALLE’DE MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, 7-8 kişilik bir grup, kovaladıkları bir kişiyi sokak ortasında hedef alarak şiddet uyguladı. Olay, gece saatlerinde Çarşı Caddesi’nde gerçekleşti ve anlar, o sırada orada bulunan bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GRUP DARBEDİP KAÇTI

Sokak ortasında bir kişiyi kovalayan grup, adamı yere düşürerek tekmeliyor ve ellerindeki tahta ve sopalarla darbetmeye devam ediyor. Şüpheliler, gerçekleştirdikleri eylem sonrasında hızla bölgeden uzaklaştı. Darbedilen kişi yerde baygın bir şekilde kalırken, çevredeki vatandaşlar bu durumu kaygıyla izledi. Bu korkutucu anlar, mahalle sakininin cep telefonu kamerası ile belgelendi.

