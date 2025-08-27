Haberler

Yenimahalle’de 7 Şüpheli Yakalandı

Olayın Ayrıntıları

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde E.Y. isimli bir kişi, sokak ortasında 7 şüpheli tarafından darbedildi. Bu olay, 26 Ağustos sabahı saat 02.00 civarında Yenimahalle Çarşı Caddesi’nde gerçekleşti. E.A. isimli kişi, bir grup tarafından sopa ve tahtalarla saldırıya uğradı. Darbe anları, çevredeki bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan incelemelerde, E.A. ve arkadaşı E.Y.’nin eğlence mekanından çıkışta mekan çalışanlarıyla yaşadığı tartışma sonrasında saldırıya uğradığı tespit edildi. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y. ile E.A.’yı darbeden iş yeri çalışanları M.İ., T.B., A.C., S.Ç., İ.Y., S.K. ve B.K. isimli 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

