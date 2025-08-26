Yenimahalle’de Grup, Adamı Dövdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, 7-8 kişilik bir grup, sokakta kovaladıkları bir kişiyi darp etti. Olay, dün gece saatlerinde Çarşı Caddesi’nde gerçekleşti.

DARP ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Grup, bir hemşehriyi kovaladıktan sonra yere düşürerek tekmeledi. Aynı zamanda ellerindeki tahta ve sopalarla da darbetti. Şüpheliler darbe sonrası hızla bölgeden kaçarken, yerde yatan kişinin baygın olduğu gözlemlendi. Bu anlar, çevredekilerden biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.