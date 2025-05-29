Haberler

Yenimahalle’de Taksiciler Arasında Kavga

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde taksiciler arasında bıçaklı bir kavga yaşandı ve bu olay sonucunda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kavga akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin yanında meydana geldi.

KAVGA NEDENİ

Alışveriş merkezi yanındaki taksiciler arasında yer kavgası çıktı. Çıkan çatışma sırasında, Özgür Taksi durağına ait 06 T 3091 plakalı taksinin sürücüsü yaralanarak olay yerinden ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan taksicinin sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyanet İşleri Kanunu Teklifi Onaylandı

TBMM Genel Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini onayladı. Teklifin sıra numarası 210 olarak belirlendi.
Haberler

Kelley, Rusya’ya Ek Yaptırımlar Hakkında Uyardı

ABD'nin BM Temsilci Vekili John Kelley, Rusya-Ukrayna savaşına askeri çözümlerin uygun olmadığını belirtti ve Rusya'nın savaşa devam etmesi halinde yeni yaptırımların olabileceğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.