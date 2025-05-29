Yenimahalle’de Taksiciler Arasında Kavga

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde taksiciler arasında bıçaklı bir kavga yaşandı ve bu olay sonucunda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kavga akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin yanında meydana geldi.

KAVGA NEDENİ

Alışveriş merkezi yanındaki taksiciler arasında yer kavgası çıktı. Çıkan çatışma sırasında, Özgür Taksi durağına ait 06 T 3091 plakalı taksinin sürücüsü yaralanarak olay yerinden ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan taksicinin sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.