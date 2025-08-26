Yenimahalle’deki Apartmanda Yangın Çıktı

YANGINDA PANİK VE ZARAR

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen yangın, çevre sakinlerinde paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında, yaralı olmaması sevindirirken, üst katlardaki dairelerde hasar oluştu. Yangın, gece saatlerinde Yenimahalle Demetevler Mahallesindeki bir dairede; henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlak verdi.

ALEVLERİN YÜKSELMESİ TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Yangını gören daire sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Yangının hızla yayılması ve alevlerin dairenin penceresinden dışarı çıkması, çevredeki vatandaşların büyük bir tedirginlik yaşamasına sebep oldu. Duman nedeniyle etkilenen bazı daire sakinleri evlerini tahliye ederek, güvenli bir alan aradı. İtfaiye ekipleri, uyguladıkları etkin müdahale ile yangını söndürdü ve ardından soğutma çalışmaları ile binadaki biriken dumanı tahliye etme çalışmaları sürdürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında yaralanan kimsenin olmaması, olayın olumlu bir yönü olarak öne çıkıyor. Ancak, bazı dairelerde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine dair araştırma başlatıldığı bildirildi.