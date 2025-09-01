Yenimahalle Su Kesintisi Duyuruldu

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Yenimahalle’de su kesintisi ile ilgili bilgiler kamuoyuna duyuruldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 2 Eylül tarihinde Ankara’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman gelir ve saat kaçta gelecek? İşte, ASKİ’nin belirttiği 2 Eylül su kesintisi saatleri.

SU KESİNTİSİ ARIZA DETAYLARI

Arıza tarihi 1 Eylül 2025 saat 15:00 olarak belirlenmişken, suyun tamir tarihi ise 2 Eylül 2025 saat 09:00 olarak planlandı. Açıklamaya göre, Kesikköprü Hamsu İletim Hattı’nda ani bir arıza meydana geldi. Bu sebepten dolayı, İvedik Temiz Su Arıtma Depo seviyesi düşük kalmış olup, şehir içi ana isale hatlarında yeterli su bulunmadığı için su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

ETKİLENEN BÖLGELER

Bu durumdan etkilenecek yerler arasında Memlik Mahallesi’nin tamamı, Güneykent Bahçelievler Yapı Kooperatifi, Dervişler Sitesi üç bin altı yüz iki cadde, Yakacık Mahallesi üç bin beş yüz seksen beş cadde civarı, üst kodları üç bin sekiz yüz kırk yedi, dört bin elli, dört bin kırk sekiz ve üç bin altı yüz yedi sokak civarı bulunuyor. Ayrıca, Yakacık Mahallesi Bağlar Mevkii ve Yakacık Oyuklu TOKİ blokları, Kaletepe Mahallesi’nin bir kısmı, Güventepe Mahallesi’nin bir kısmı, Güzelyaka Mahallesi ve Ergenekon Mahallesi’nin bir kısmı ile Pamuklar Mahallesi’nin alt kodları da bu kesintiden etkileniyor.