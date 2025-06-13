Yenimahalle Su Kesintisi Duyuruldu

YENİMAHALLE’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Yenimahalle’de yaşanacak su kesintisi hakkında bilgiler verildi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 13 Haziran günü su kesintisi uygulanacak bölgeleri açıkladı. “ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta.

SU KESİNTİSİNİN TARİHİ VE SEBEPLERİ

Su kesintisi, 13 Haziran 2025 tarihinde saat 19:20’de başlayacak ve 22:15’te sona erecek. Kesinti, “Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi 2217 sokak içerisinde 100 mm çapındaki içme suyu hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.” şeklinde duyuruldu.

ETKİLENEN BÖLGELER

Kesintiden etkilenecek yerler arasında “Çakırlar Mahallesi” de yer almakta. ASKİ, yaşanan sıkıntıdan ötürü sabır ve anlayış isteyen bir mesaj yayımladı. “Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadeleriyle, vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirtti.