Yenipazar’da AK Parti Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI VE KATILIMCI PROFİLİ

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in katılımıyla AK Parti Danışma Toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın yanı sıra birçok teşkilat mensubu ve partili iştirak etti.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ

Toplantıda, Türkiye’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ve bu doğrultuda gerçekleştirilen projeler ele alındı. Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla kararlılıkla ilerlediklerini öne sürdü.

İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Yenipazar’da, Milletvekilimiz Halil Eldemir ile birlikte ilçe teşkilatımızın düzenlediği danışma toplantımızı büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik ruhuyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Katılım sağlayan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde görüş belirtti.