Yenipazar’da Uyuşturucu Etkisiyle Kaza

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE KAZA YAPTI

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlenen bir şüpheli, motosiklet kazası geçirerek yaralandı. Kaza, 19 Haziran’da Yenipazar ilçesi bağlantı yolu Aydın girişinde saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Aydın – Denizli Otoyolu üzerinde 30 yaşındaki Ö.Ö., seyir halindeyken ne sebeple olduğu bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpma sonucu motosikletin sürücüsü Ö.Ö. ve yolcu konumundaki İ.G. (27) yaralandı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye taşıdı. Yaralı sürücü Ö.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, yapılan sorgulamada “Taksirle ölüme neden olma suçundan” 11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

UYUŞTURUCU VE İDARİ CEZA

Kazaya karışan şahısların uyuşturucu madde kullanmış oldukları tespit edildi. Bunun yanı sıra, 2918 Sayılı Kanun gereğince sürücüye toplam 86 bin 189 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.