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Yenişehir Bursasporlular Derneği Tekrar Açılıyor

YENİŞEHİR BURSASPORLULAR DERNEĞİ YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR

Yenişehir’de pandemi döneminde kapatılan Yenişehir Bursasporlular Derneği tekrar açılıyor. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda derneğin kurucu başkanı olan Orhan Torun, Bursaspor İcra Kurulu Üyesi Mustafa Efe ile birlikte Yenişehir Bursasporlular Platformu Başkanı Mehmet Kata’nın katıldığı nihai karar toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Yenişehir Bursasporlular Derneği’nin yeniden kurulması ve geliştirilmesine karar verildi.

DERNEK HIZLA HAYATA GEÇİRİLECEK

Yenişehir Bursasporlular Platformu Başkanı Mehmet Kata, “Şampiyon Bursaspor’umuzun, şampiyon taraftarına yakışan bir şekilde derneğimizi en kısa sürede tekrar hayata geçireceğiz” diyerek, derneğin açılış sürecine dair umutlarını dile getirdi. Yenişehir Bursasporlular Derneği, taraftarlar için önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

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