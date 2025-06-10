Yenİşehir’de 40 kişi zehirlendi

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin barındığı çadır kentte tüketilen pilavdan dolayı 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Pilavın, bir kişinin çadır kente tencerelerle getirip ikram ettiği belirlendi. Olay, dün saat 13.00 civarında, Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentte gerçekleşti.

PİLAVIN İKRAMI VE ETKİLERİ

İddialara göre, 250 kişinin olduğu çadır kente pilav tencerelerle getirildi. Dün ve bugün mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 kişi arasında çocuklar da bulunuyor. Bu kişiler, İnegöl Devlet ve Yenişehir Devlet hastanelerinde tedavi altında. Zehirlenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme süreci devam ediyor. Çadır kentteki yaşanan bu olay, ilgili birimlerin dikkatini çekti ve araştırmalar sürmekte.