Yenişehir’de Dolandırıcılık Yapıldı

JANDARMALARA KENDİLERİNİ TANITTILAR

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, kendilerini ‘jandarma’ olarak tanıtıp “hakkınızda dava var” diye vatandaşları dolandıran iki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen 105 bin lira ise sahiplerine geri verildi.

DOLANDIRICILIK OLAYI

Yenişehir İlçesi Terziler Mahallesi’nde yaşayan H.Ç isimli bir vatandaşı arayan iki dolandırıcı, jandarma kimliğiyle “İsminiz cinayete karıştı, sizinle görüşmemiz gerekiyor” dedi. Şüpheliler, telefonla aradıkları H.Ç’nin adresine giderek kendisinden 10 bin lira para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Aynı yöntemle başka bir mağduru hedef alan dolandırıcılar, M.T. isimli bir vatandaşın evine giderek ondan da 105 bin lira aldı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, 112 acil yardım hattından destek istedi.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine hemen harekete geçen jandarma, iki şüphelinin kimliklerini saptadı. Kimliği belirlenen B.K.A. (17) ve A.V. (19), kaçmaya çalışırken bir taksiyle yola çıktığı sırada kovalamaca başladı. Kısa bir süre sonra yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen dolandırıcılık paraları ise sahiplerine teslim edildi.