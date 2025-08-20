Yenişehir’de Genç Adam Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki Mehmet Sargın, evde başı kanepe ile sandığın arasına sıkışmış bir şekilde ölü bulundu. Bu üzücü olay, dün sabah saatlerinde, Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sargın, gece işletmekte olduğu kıraathaneyi kapattıktan sonra babasıyla birlikte yaşadığı eve geri döndü.

BABANIN YAPTIĞI KEŞİF

Sabah saatlerinde, üst katta yaşayan babası Yusuf Sargın, alt kattaki evde oğlunu hareketsiz ve başı kanepe ile sandığın arasına sıkışmış bir şekilde buldu. Bu durum üzerine Yusuf Sargın, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mehmet Sargın’ın yaşamını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE İŞLEMLERİ

Yapılan incelemelerde başından yaralı olduğu belirlenen Mehmet Sargın’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebini belirlemek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri de olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.