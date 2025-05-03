Yenişehir’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINDA KONTROLDEN ÇIKTI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir motosikletin devrilip sürüklenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenişehir-İznik karayolu üzerindeki Afşar Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, A.K. isimli şahsın kullandığı motosiklet sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü A.K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan P.U. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. P.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.