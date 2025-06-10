Yenişehir’de Pilavdan 40 Kişi Zehirlendi

ZEHİRLENME OLAYIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte, yenilen pilavdan dolayı 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Bilgiler, pilavın bir kişinin çadır kente tencerelerle getirip ikram etmesi sonucu ortaya çıktı. Olay, dün saat 13.00 civarında, Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı Çayırlı Mahallesi’ndeki çadır kentte gerçekleşti.

PİLAVIN İKRAM EDİLDİĞİ ANLAR

İddiaya göre, 250 kişinin bulunduğu çadır kente tencerelerle pilav getirildi ve ikram edildi. Dün ve bugün mide bulantısı ile kusma şikayetleri yaşayan bazıları çocuk 40 kişi, İnegöl Devlet ve Yenişehir Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Zehirlenen işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan inceleme ise devam ediyor. Kapsamlı çalışmalar yapılarak olaya dair daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanıyor.