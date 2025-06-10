Yenişehir’de Tarım İşçileri Zehirlendi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte yenilen bir pilav nedeniyle 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Pilavın, bir kişi tarafından çadır kente tencerelerle getirildiği öğrenildi. Olay, dün öğle saat 13.00 sularında Yenişehir ilçesinin Çayırlı Mahallesi’nde, Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin barındığı çadır kentte gerçekleşti.

PİLAVDA KİMYA OLDU

Yapılan iddialara göre, 250 kişinin yaşadığı çadır kente pilav getiren bir kişi, yiyeceği ikram etti. Dün ve bugün mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvuran 40 kişi, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, İnegöl Devlet Hastanesi ve Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Zehirlenen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.