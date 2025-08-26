Yenişehir Galericiler Sitesi Açılıyor

MODERN GALERİCİLER sitesinin AÇILIŞI YAKLAŞIYOR

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, 100 milyon liraya inşa edilen ve kendi elektriğini Güneş Enerji Santrali (GES) ile üretecek olan modern galericiler sitesi, 2026’nın ilk aylarında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Proje, toplamda 40 işyeri ve çeşitli sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni alan, ilçenin ticari gelişimine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

YENİŞEHİR GALERİCİLER SİTESİ DETAYLARI

Yenişehir Galericiler sitesinin 14 bin 200 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen yapısında, 40 adet işyeri, sosyal tesisler, restoran, kafeterya, büfe, çay ocağı, yönetim ve muhasebe odaları ile güvenlik odası bulunuyor. Yenişehir Galericiler Kooperatifi Başkanı Orhan Erol, “Ciddi bir AR-GE çalışması ile bütün incelikleri düşünülmüş modern galericiler sitemizde artık sona gelindi. Çok araştırdık, çok gezdik, çok fikir aldık ve sonunda herkesin mutabık kaldığı güzel bir eser meydana geldi. Bize güvenen ortaklarımızın bütün taleplerini karşılayacak olan sitemiz ilçemiz gelişimine de katkı sunacak. İnşallah yeni yılın ilk aylarında iş yerlerimizi üyelerimize teslim etmeyi planlıyoruz” diyor.

YENİ PROJENİN EKONOMİK ETKİSİ

Bu proje, Yenişehir ilçesinin ekonomik büyümesine destek olmayı hedefliyor. Modern olanakları ve sosyal donatılarıyla, ticaret hayatında yeni bir soluk getirecek olan galericiler sitesi, bölgeye yapacağı katkılarla dikkat çekiyor. Hem sektör paydaşları hem de yerel halk için önemli bir fırsat oluşturuyor.