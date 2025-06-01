Yente AŞ, Çok Amaçlı Dronu Tanıttı

YENTE AŞ’DEN YENİ DRON TANITIMI

Yente AŞ, 100 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip “Çok Amaçlı Ağır Yük Dronu”nu tanıttı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu dron, 15 kilometre mesafe boyunca 30 dakikada yük taşımak için tasarlandı ve yangın söndürme, tarım, inşaat ile kargo taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda etkili çözümler sunuyor.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA KULLANIM

Yangın mücadele süreçlerinde, 150 kilogramlık söndürme sıvısını yüksek katlara ulaştırarak, erişilmesi zor bölgelere hızlı müdahale imkanı sağlayan bu dron, tarım sektöründe de 150 kilogram ilaçla 150 dönüm araziyi etkili bir şekilde ilaçlayabiliyor. Dron, tohum ekimi, gübreleme ve hasat edilen ürünlerin taşınmasını herhangi bir teker izi bırakmadan ve zayiat vermeden gerçekleştiriyor. İnşaat ve kargo sektörlerinde de aktif olarak kullanılan bu dron, inşaat malzemelerini vinç kullanmadan yüksek katlara taşıyor ve bu sayede zorlu arazilerde güvenli ve hızla lojistik çözümler sağlıyor.

DAĞITIMİ İÇİN SERİ ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Yente AŞ kurucusu Davut Yavuz’un görüşlerine de yer verildi. Yavuz, ürettikleri dronun farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandığını belirtti. Yavuz şu ifadeleri kullandı: “Seri üretim için çalışmalarımız devam ediyor ve ürünümüz satışa hazır durumda.”