Yeraltı Dünyasının Tanınan İsmi Heybetli Defnedildi

HAYATINI KAYBEDEN HASAN HEYBETLİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yeraltı dünyasının tanınan ismi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevinde 12 Mart’ta kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Merhum Heybetli için düzenlenen cenaze töreni, Fatih Camii’nde ikindi namazı sonrasında gerçekleştirildi. Törene, Heybetli’nin kardeşleri, aile üyeleri, akrabaları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Heybetli, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE YÜKSEK KATILIM

Cenaze töreninde yoğun bir katılım gözlemlendi. Ancak, merhumun büyük aşkı Muazzez Abacı’nın cenaze törenine katılmadığı öğrenildi. Yeraltı dünyasından birçok tanıdık ismin bir araya geldiği bu törene çelenk gönderen isimler arasında Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Yakut Süt, Sami Hoştan’ın kardeşi Sedat Hoştan, merhum ‘Oflu İsmail’ lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu’nun yakını Başar Hacısüleymanoğlu, Haydar Mengi, Bedrettin Ekdi, Ali Oymak, Mehmet Köymen, Necdet Ulucan, Bayram Özcan, Hakan Çakır ve Soner Şengüller gibi birçok kişi yer aldı.

Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt’te dünyaya geldi. Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli’nin oğludur. Kamoyunda “Son Kabadayı” olarak bilinen Heybetli, İstanbul yeraltı dünyasında ismini duyurdu. Türkiye genelinde onunla anılan önemli bir konu ise Muazzez Abacı ile olan evliliğidir. Hasan Heybetli, Rezidans cinayeti davasında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 25 yıl, ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.