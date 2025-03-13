Yeraltı Dünyasının Tanınan İsmi Heybetli Öldü

HASAN HEYBETLİ’Yİ KAYBETTİK

Yaşayan ‘son kabadayı’ olarak bilinen yeraltı dünyasının tanınan simalarından biri olan Hasan Heybetli, 75 yaşında hayatını kaybetti. Heybetli, saat 19.00 civarında İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki koğuşunda ölü bulundu. Ölümünün ardından nöbetçi savcı cezaevinde incelemeler yaptı. Heybetli’nin kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemeler sonrasında belli olacak.

MUAZZEZ ABACI İLE İKİ EVLİLİK YAŞADI

Hasan Heybetli, sanatçı Muazzez Abacı’nın eski eşi olarak da biliniyor. 1979 yılında nişanlanan ikili, 1980 yılında nikah masasına oturdu. Üç yıl süren ilk evliliklerinin ardından boşanan çift, 1989’da yeniden evlendi. Ancak bu ikinci evlilik de 1993 yılında sona erdi.

HAYATI VE SUÇ KAYDI

1950 yılında Siirt’te doğan Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak tanınan kabadayı Hüseyin Heybetli’nin oğludur. İstanbul’un yeraltı dünyasında ismini duyurdu ve defalarca cezaevine girdi. Türkiye kamuoyu onu Muazzez Abacı ile olan ilişkisi ile tanıdı. 2009 yılında ‘Rezidans cinayeti’ davasında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 25 yıl, ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.