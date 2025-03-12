Yeraltı Dünyasının Tanınan İsmi Heybetli Öldü

SON KABADAYI OLARAK BİLİNEN İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Yaşayan ‘son kabadayı’ olarak tanınan yeraltı dünyasının bilinen ismi Hasan Heybetli, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki koğuşunda, akşam saat 19.00 sularında ölü bulundu. Ölümünün ardından nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu. Heybetli’nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemeler sonucunda belli olabilecek.

MUAZZEZ ABACI İLE OLAN İLİŞKİSİ

Hasan Heybetli, ünlü sanatçı Muazzez Abacı’nın da eski eşiydi. 1979 yılında nişanlanan Heybetli ve Abacı çifti, 1980’de nikah masasına oturdu. Ancak, 3 yıl süren birlikteliklerinin ardından boşanma kararı aldı ve 1989 yılında bir kez daha evlendi. Bu ikinci evlilikleri ise 1993 yılında son buldu.

GEÇMİŞİ VE SUÇLAMALARI

1950 yılında Siirt’te dünyaya gelen Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli’nin oğludur. İstanbul’un yeraltı dünyasında ismini duyurmuş, defalarca cezaevine girmiştir. Kamuoyunun dikkatini ise Muazzez Abacı ile yaptığı evlilikle çekmiştir. 2009 yılında yer aldığı ‘Rezidans cinayeti’ davasında, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 25 yıl, ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.