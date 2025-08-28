Yerel Esnafa Destek Olun, Önemli

OKUL ALIŞVERİŞLERİNDE YEREL ESNAFA DESTEK ÇAĞRISI

2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul alışverişlerindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay, bu süreçte vatandaşlara yerel esnafa destek olma çağrısı yaptı. Duranay, yaptığı açıklamada, son yıllarda zincir mağazalar ve internet alışverişlerinin artmasının yerel esnafa olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

EZBER BOZAN ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ

Yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılama telaşının başladığını belirten Duranay, “Zincir mağazalar ve internet alışverişlerinin giderek arttığını gözlemliyoruz. Ancak bizler, şehrimizin ekonomik gücünü korumak ve esnafımıza sahip çıkmak için alışverişlerimizi mümkün olduğunca yerel esnafımızdan yapmalıyız” ifadelerini kullandı. Duranay, yerel esnafın zor günlerde kapılarını açan ve her zaman yanında olan insanlar olduğunu hatırlattı.

YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DAVET

Duranay, tüm vatandaşları okul sezonunda alışverişlerini yerel esnaftan yapmaya davet etti. Bu tercihin hem öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması hem de yerel ekonominin güçlenmesi açısından önemli bir rol oynadığını belirtti. Duranay, “Yerel esnafımıza sahip çıkmak, sadece bireysel bir tercih değil; şehrimizin sosyoekonomik ve kültürel yapısına da sahip çıkmak demektir” diye konuştu.