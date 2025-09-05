Yerel Esnafa Destek Sağlanacak

RİZE’YE YARDIM ELİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Enflasyon düştükçe finansman şartları daha da iyileşecek, bundan kaygınız olmasın” açıklamasında bulundu. Rize’ye bir dizi ziyaret için gelen Bolat, ilk olarak Rize Valiliği’ni ziyaret etti. Ardından, AK Parti Rize İl Başkanlığı’nda partililer ile bir araya geldi. Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Bolat, Cumhuriyet Caddesi üzerinde vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerinin ardından MHP Rize İl Başkanlığı’nı ve Rize’deki bir şehit ailesini ziyaret etti. Tüm bu programların üstünde, Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nda sivil toplum kuruluşları ve iş insanları ile istişare toplantısı yaptı.

SON VERİLERİ AÇIKLADI

Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dört önemli makro göstergeyi hatırlattı. “2002 Türkiye’sinde nerede olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz, söylememe gerek yok” diyen Bolat, “Ekonomimiz, ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüdü ve ilk altı ayın ortalaması yüzde 3,6” bilgilerini verdi. Enflasyon rakamlarını değerlendirirken, “Yüzde 32,95 TÜFE, yüzde 25,5 ÜFE. Temel mallarda enflasyon yüzde 20, otomotivde yüzde 22 ve gıda ürünlerinde yüzde 33 civarında. Kira ve eğitim masrafları ise yüzde 40 gibi bir oranda artmış durumda” dedi. Kira ve eğitim hizmetlerindeki artışın, TÜFE’yi önemli ölçüde etkilediğinin altını çizdi.

ESNAF İÇİN KAYNAK MÜJDESİ

Bakan Bolat, esnafların finansman şartlarının iyileşeceğini vurgulayarak, “İnşallah enflasyondaki bu geriye gidiş devam ettikçe finansman şartları da daha da iyileşecektir” dedi. Yurtdışında yaşanan ticaret savaşlarının etkilerine de değinerek, “O dönemde birkaç aylık bir ara verme oldu, yoksa bugün daha iyi bir yerde olabilecektik” ifadesini kullandı. Ayrıca, esnaf destekleri konusunda önemli bir gelişme yaşandığını belirterek, “Pazartesi sabahı Esnaf Kefalet Kooperatifi üyeleri için 100.000.000 TL bir kaynak aktarılacak” müjdesini verdi.