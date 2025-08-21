Yerel Esnafı Tercih Edelim, Sağlıklı

ALISVERİŞ DÖNEMİNİN KRİTİK ÖNEMİ

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mithat Ulaş, alışveriş döneminin yalnızca bir tüketim süreci olmadığını vurguluyor. Bu dönemin çocukların sağlığı ile şehir ekonomisi açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Başkan Ulaş, “Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz; okul alışverişlerini mutlaka bilinir, güvenilir esnaftan yapsınlar. Çünkü esnaf, sattığı ürünün arkasında durur, kaliteli ve sağlıklı malzeme sunar. Ayrıca yaptığınız her alışveriş şehrimizin ekonomisine katkıdır” diyor.

VELİLERİ UYARIYOR

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, velilere önemli uyarılarda bulunuyor. Ulaş, “Velilerimizin en önemli sorumluluğu, çocuklarını sağlıklı ve güvenilir ürünlerle okula hazırlamaktır. Kıyafet ve okul malzemesi alırken mutlaka ürünün kalitesine, kumaş yapısına ve güvenilirliğine dikkat edilmesi gerekir” ifadelerini kullanıyor. Merdiven altı, sağlıksız ve kayıt dışı ürünlerin cazip görünebileceğine dikkat çekerek, bunların çocukların sağlığını riske atabileceğini ve aile bütçesine zarar verebileceğini belirtiyor.

ESNAFA GÜVENİN

Ulaş, yerel esnafın desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. “Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz; okul alışverişlerini mutlaka bilinir, güvenilir esnaftan yapsınlar. Çünkü esnaf, sattığı ürünün arkasında durur, kaliteli ve sağlıklı malzeme sunar. Ayrıca yaptığınız her alışveriş şehrimizin ekonomisine katkıdır” diyor. Yerel esnafı tercih ederek hem çocukların sağlığını koruyacaklarını hem de şehrin ticari hayatına katkı sağlayacaklarını belirtiyor.

ESNAFIN GAYRETİ

Mali zorluklara rağmen, esnafın elinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Ulaş, “Bugün yaşanan maliyet artışlarına rağmen esnafımız, hem velilerimizin bütçesini zorlamayacak hem de kaliteyi koruyacak çözümler sunmaya çalışıyor” diye konuşuyor. Çocukların geleceği için bilinçli alışveriş yapmanın ortak sorumluluk olduğuna değinerek, “Gelin, yerel esnafımıza sahip çıkalım; hem çocuklarımızın sağlığını hem de şehrimizin ekonomisini birlikte koruyalım” ifadelerini kullanıyor.