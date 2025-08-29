Yerel Kalkınma Hamlesi Bayburt’ta Desteklenecek

KARADENİZ BÖLGESİNDE DESTEKLENECEK SEKTÖRLER BELİRLENDİ

Yerel Kalkınma Hamlesi programı çerçevesinde Bayburt, desteklenecek tesislerle birlikte dikkat çekti. Karadeniz Bölgesi’ndeki desteklenecek sektörlerin belirlenmesi sonrası, Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları üyeleri bilgilendirme toplantılarına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan program, resmi bir şekilde hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Yerel Yatırım Konuları Tebliğiyle yürürlüğe giren bu program, Türkiye’deki her bir il için dört öncelikli yatırım alanı belirliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından devreye alınan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde desteklenecek yatırım konuları belirlendi. Bu iller arasında Trabzon, Samsun, Zonguldak, Karabük, Sinop, Kastamonu, Artvin, Bartın, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çorum, Tokat, Bolu, Düzce ve Giresun bulunuyor. Bu yatırım konuları, bölgenin mevcut potansiyelleri ve stratejik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak layıkıyla belirlenmiştir. Bu sayede kalkınma sürecinin yerelden hızlanması, iller arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel istihdamın artırılması ve bölgelerin rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.

BAYBURT’TA DESTEKLENEN TESİSLER

Yerel Kalkınma Hamlesi programı çerçevesinde Bayburt’ta dört önemli tesis destekleniyor. Bu tesisler arasında Bayburt Taşı Entegre İşleme Tesisi, Su Paketleme Tesisi, asgari 1000 büyükbaş kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi ve Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisi yer alıyor. Bu yatırımlar, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı amaçlıyor.