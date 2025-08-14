Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tanıtımı Yapıldı

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile Yeni Teşvik Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. GTB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay, İKA İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi Başkanı Vakkas Koca, GTB Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Köse, Genel Sekreter Özgür Bayram ve üye işletmelerin temsilcileri katıldı.

YATIRIMCILARA BÜYÜK FAYDA

Toplantının açılışında konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, programın yatırımcı ve işletmeler için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Akıncı, yerel kalkınma hamlelerinin Gaziantep ekonomisinin büyüme ve gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Desteklerin sanayi, üretim ve istihdam alanlarında güçlü bir ivme yaratacağını ifade eden Akıncı, “Bu destek programları işletmelerin önünü açacak, ilin ekonomik dinamizmini artıracak ve rekabet gücünü daha da yükseltecektir” dedi.

KALKINMA ÖNCELİKLERİNE GÖRE YATIRIMLAR SEÇİLDİ

İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, programın Türkiye genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulandığını aktardı. Paksu, Gaziantep’te belirlenen dört yatırım konusunun ilin kalkınma önceliklerine ve sektörel potansiyeline göre seçildiğini ifade etti. Ayrıca, program kapsamında mikro ve küçük işletmelere yönelik yüzde 70’e varan hibe desteği, faiz veya kar payı desteği, makine ve ekipman desteği, KDV ve gümrük vergisi muafiyeti ile sigorta primi işveren payı desteği gibi teşviklerin yer aldığını belirtti.

DESTEKLERİN KAPSAMI AÇIKLANDI

İKA Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Meral Karadağ, toplantıda desteklerin kapsamını katılımcılara aktardı. Karadağ, proje bazlı ve bölgesel teşvik sistemleri çerçevesinde, yerel kalkınma hamlesi dahilinde yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının yanı sıra, imalat sanayi ve hizmet sektörü öncelikli yatırımların desteklendiğini ifade etti. Karadağ, Gaziantep özelinde biber atıklarından katma değerli ürün üretimi tesisi ile gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan strik asit üretiminin öncelikli yatırım alanları arasında yer aldığını söyledi. Yatırımların 3 yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü de ekledi.

BAŞVURU SÜREÇLERİ ANLATILDI

Toplantının sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve mikro işletmelerin desteklerden nasıl yararlanabileceği konusunda bilgiler paylaşıldı. İKA yetkilileri, programa ilişkin başvuruların 1 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında alınacağı ve ön değerlendirme ile fizibilite süreçlerinin tamamlanmasının ardından nihai proje başvurularının kabul edileceğini duyurdu.