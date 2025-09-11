Yerel Kalkınma Toplantısı Düzenlendi

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda (ESAV) yerel kalkınma ve bölgesel teşviklerle ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararında yer alan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde sağlanacak destek unsurları dikkat çekti. Bu program, yerel ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca, bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların kullanılması, yerel ihtiyaçların karşılanması ve teknoloji üretim seviyesinin artırılması gibi hedefler içeriyor.

YATIRIMCILARA YHAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Merkezi Ankara’da bulunan Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (ESAV), Erzurum’a yatırım yapmayı planlayan müteşebbislere yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur’un katılımcılara teşekkürleriyle başladı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Serkan Timur ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı konusunda bilgi veren yetkililer, birçok yatırım fırsatını anlattı. Toplantıda, asgari bin büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, asgari 10 bin ton hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar için lisanslı depo konuları üzerine bilgi aktarıldı. Ayrıca, deriden katma değerli gıda takviyesi üretimi ve ham deri işleme tesisleri gibi önemli konular ele alındı.