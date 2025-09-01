Yerel Perakendecilik, Kadınlara Önemli Fırsatlar Sunuyor

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Raporda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yerel perakende zincirlerinin 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığı belirtiliyor. Sektör, satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi çeşitli alanlarda iş imkanı sunarken, özellikle küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir geçim kaynağı olduğu vurgulanıyor. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan bu sektörün, kırsaldaki kadınların iş gücüne katılımında kritik bir rol üstlendiği de ifade ediliyor.

GENÇLERİN PERAKENDEYE YAKLAŞIMI

Rapora göre, 18-30 yaş grubundaki gençler sektörü “kalıcı bir kariyer” olarak değerlendirmiyor ve perakendeyi bir “ara durak” olarak görüyor. Türkiye’de kadınların en fazla çalıştığı alanlardan biri olan perakende sektöründe, kadınların iş hayatlarında kalıcılığını artırmak amacıyla kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Pazar Günü Tatili ÖNERİSİ

TPF’nin önerileri arasında en dikkat çeken konu, marketlerin pazar günleri kapalı olması. Bu değişiklik, çalışanların aileleriyle aynı gün izin yapabilmelerini sağlayacak ve sosyal yaşam ile iş hayatı arasındaki dengenin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. TPF Başkanı Ömer Düzgün, rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanıyor: “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu çalışıyor, çocuğu okulda, vardiya düzeni farklı. Bu durum aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir.”

Düzgün, pazar günü tatilinin hem aile yapısını güçlendireceğini hem de sürdürülebilir istihdama katkı sağlayacağını belirterek, ilgili bakanlıklarla bu konuda görüşmeler yürüttüklerini aktarıyor. Uygulamanın, yalnızca çalışanlara değil, küçük esnafa da büyük fayda sağlayacağına dikkat çekerek, “Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Pazar günü tatili, gençlerin sektöre bakışını değiştirecek, daha insani bir çalışma düzeni oluşturacak.” diyor.

Düzgün ayrıca, küçük esnafın bu uygulamadan faydalanacağını dile getirerek, “Önce pilot bölgelerde başlayabilir, ardından Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de pazar günleri marketler kapalı olabilir. Bu adım hem yerli ekonomiyi hem aile yapımızı hem de istihdamı güçlendirecektir.” şeklinde ekliyor.