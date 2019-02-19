İYİ Parti’de skandal!

İYİ Parti'den rezalet bir durum yaşandı ve Mersin'de aday gösterilemedi.

İYİ Parti, Mersin’de aday gösteremedi.

Komedi gibi gerçekleşen olaydan sonra parti genel merkezinden hemen açıklama yapıldı.

17 milletvekili, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adayı oldu.

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylık başvurusunun YSK tarafından ‘geç kaldığı’ için kabul edilmediği duyuruldu. İYİ Parti’den Kocamaz’ın adaylığının kabul edilmemesiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada, “Bu, İYİ Parti’ye yönelik ‘dahili’ bir operasyondur” denildi. Açıklamada ayrıca Mersin il başkanının görevinden alındığı belirtildi.

İYİ Parti’den yapılan açıklama şöyle:

“Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir.

31 Mart Yerel Seçimleri için ‘Aday Listeleri’nin teslimi, bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.

Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları’na teslim edilmiştir.

Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz’ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00’den sonra Seçim Kurulu’na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir.

Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir.

Bu, İYİ Parti’ye yönelik “dahili” bir operasyondur.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz’ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye’de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.

İl Başkanı görevinden alınmıştır.

Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur.