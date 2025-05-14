Yerel Yönetim Yasa’sı Güçlendirilmelidir

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkin bir yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirilmesi önerisine yanıt verdi. Özel, “Bu yasanın mutlaka el birliğiyle, AK Partili, MHP’li, CHP’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, DEM’li belediye başkanlarının müşterek görüşleri ve talepleri alınarak, yerel yönetimler güçlendirilerek, üzerlerindeki vesayet baskısı ortadan kaldırılarak hayata geçirilmesi lazım.” şeklinde konuştu. Özel, Ataşehir’deki Esatpaşa Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi önünde düzenlenen Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP’nin söz konusu mahallede 31 Mart 2024’te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde birinci parti çıktığını vurguladı.

KIRMIZI BAYRAK PROJESİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Özel, oy veren vatandaşlara teşekkür ederek, yalnızca bir farkındalık kampanyası tanıtmadıklarını, sosyal adalet için önemli bir adım attıklarını ifade etti. “Engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirilen hizmet mekanlarına kırmızı bayrak verme, göndere kırmızı bayrak çekme projesini buradan başlatıyoruz.” dedi. Bu projenin, geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından hayata geçirilen örnekleri dikkate alınarak oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca, bu mekanda ilk bayrağın çekilmesinin zamanının geldiği dile getirildi. Özel, “Bu bayrağı gördüğünüzde ne görüyorsunuz? Esatpaşa Mahallesi Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde hayat, engellilerin önüne mekansal bir engel çıkaramayacak. Bu binada engelli dostu bir yapıda olması gereken her şey var.” şeklinde ekledi.

ENGELLİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Özel, Türkiye’de 3 yıl önce açıklanan verilere göre 5 milyon 841 bin engelli vatandaş bulunduğunu ancak güncel sayının 10 milyonu aştığını belirtti. “5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesinden bu yana engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve erişilebilirlik alanlarında hala çok fazla hakka kavuşamadıklarını” söyledi. Türkiye’deki engelli istihdamının Avrupa’nın gerisinde olduğunu vurgulayan Özel, engellilerin eğitime erişim konusunda da zorluklarla karşılaştığını aktardı. Kırmızı Bayrak’ın Ataşehir’den başlayarak, İstanbul ve Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelerde bayrakların göndere çekileceğini ifade etti.

YEREL YÖNETİM YASASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasına atıfta bulunan Özel, yeni yerel yönetim yasasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Bu yasanın mutlaka el birliğiyle, yerel yönetimler güçlendirilerek hayata geçirilmesi lazım.” diyen Özel, terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararını değerlendirdi. “Biz diyoruz ki, ‘Silah bırakılacaksa eyvallah, şehit gelmeyecekse ne güzel, analar ağlamayacaksa başımızla birlikte, kan akmayacaksa memnun oluruz. Bununla ilgili demokrasiyi savunuruz.'” dedi.

DEMOCRATİK TUTUM VE ÖZGÜRLÜK TALEPLERİ

Özel, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve Selahattin Demirtaş için özgürlük talebinde bulundu. Silivri’de bir etkinlik düzenleyeceklerini ve İstanbul’un tüm demokratlarını bu etkinliğe katılmaya davet etti. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gibi isimlerin de katıldığını belirtti.