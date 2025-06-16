Yerel Yönetimler İklim Mücadelesinde Önemli

TÜRKİYE FİNAL KONFERANSI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadeledeki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen ‘EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi’ projesi çerçevesinde Türkiye Final Konferansı, İstanbul’da yapıldı. Etkinliğe Bağcılar Belediyesi temsilcileri ile Litvanya ve Letonya’dan birçok uzman ve proje ortağı katılım sağladı. Türkiye Final Konferansı, 13 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Programa yerel yönetim temsilcileri, kamu kurumları, uluslararası uzmanlar ve proje ortakları dahil oldu.

İklim değişikliği ile ilgili atılan adımlar, enerji dönüşümünün desteklenmesi ve Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin bölgedeki etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikte, yerel etkinin görünürlüğü ve sürdürülebilirlik konuları da tartışmaya açıldı.

İklim değişikliği konusunda yerel yönetimlerin öncü bir rol üstlendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Paydaşı olduğumuz EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin hem ilçemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye olarak 2017 yılından beri iklim ve enerji politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.