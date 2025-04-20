Yerel Yönetimler Programı Düzce’de Başladı

VATANDAŞ İLE BULUŞMA

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programının Düzce’deki ilk etkinliği Şerefiye Mahallesi’nde düzenlendi. Bu toplantıda Belediye Başkanı Faruk Özlü, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Etkinliğe, AK Parti Düzce Teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

ALKIŞLANAN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Belediye, içme suyu altyapısı, çevre düzenlemesi ve çeşitli konular hakkında bilgi veren Özlü, vatandaşlardan gelen talepleri ve şikayetleri dinleyerek gerekli adımların atılması konusunda ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Bu ilk buluşma, Düzce merkezine bağlı toplam 64 mahallede gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin başlangıcını oluşturmaktadır.