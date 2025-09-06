Haberler

Yerköy’de Denetimler Yapıldı Ve Huzur Sağlandı

DENETİMLERİ HUZUR ORTAMINI KORUMAK AMACIYLA YAPILDI

Yerköy’de huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalar, gece geç saatlere kadar devam ediyor. Uygulamalarda toplamda 452 kişi ve 109 araç sorgulanıyor. Denetimlerde özellikle narkotik madde, motosiklet ve alkollü araç kullanımı üzerine yoğun kontroller dikkat çekiyor.

İŞLETMELERDE DE SIKI DENETİM YAPILDI

Denetimler, yalnızca trafikte değil, ilçe merkezindeki işletmelerde de yoğunlaşıyor. Alkollü mekanlar, kahvehaneler ve kıraathaneler ablukaya alınarak ruhsat kontrolleri yapılıyor. Belgelerinde eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli işlemler uygulanıyor. Kontroller sırasında, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplamda 44 bin lira para cezası kesiliyor. Denetimlerde hem trafik kurallarına hem de işletme düzenlemelerine aykırı davranışlara göz açtırılmıyor.

Kunming’de Medya ve Düşünce Forumu

Xinhua'nın Başkanı Fu Hua, Kunming'deki forumda Uruguay'la medya işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çabaların devam edeceğini ifade etti.
Fenerbahçe, Antrenmanını Sabah Yaptı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman, core çalışması ve sahada ısınma ile hız geliştirme aktiviteleri ile tamamlandı.

