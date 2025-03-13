Yerköy’de İşçiler Maaş Gecikmesi Nedeniyle İş Bıraktı

İŞÇİLER MAAŞ EKSLERİ İÇİN İŞ BIRAKTI

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan Ankara-Yerköy-Kayseri hattındaki Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde çalışan işçiler, maaşlarının eksik yatırıldığını dile getirerek iş bırakma eylemi yaptı. Doğuş İnşaat bünyesinde çalışan yaklaşık 2 bin 190 işçiden 1,500’e yakını, yaşadıkları mağduriyetler konusunda endişe taşıyor. İşçiler, firma tarafından işe alım sırasında vaat edilen şartlarla mevcut çalışma koşullarının birbirinden farklı olduğu görüşünde. 12 Mart Çarşamba günü maaşlarındaki eksikliği fark eden işçiler, iş bırakma kararı aldı.

MAAŞLARIMIZ YETERSİZ

Bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiren işçiler adına açıklama yapan Davut Yorulmaz, “Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren İstasyonu projesinde Doğuş firmasında çalışıyoruz. Bu firmada çalışan tüm işçilerin maaşları eksik yattı. Bize saat ücretiyle çalıştığımızı söylüyorlar. Biz saat ücreti istemiyoruz. Biz net maaş istiyoruz. Bizi günlük 9 saat çalıştırıyorlar. ‘Pazar günleri gelmezsen bu maaşı da alamazsın’ diyorlar. Biz yağmur, kar, kış demeden çalıştık. Bu durumu kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

HAKLARIMIZ YENİLİYOR

Ekskavatör operatörü Reyhani Kunduz, “Bizim burada haklarımız yeniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İzinlerimiz kesiliyor, pazar günlerimiz kesiliyor. Çalışırsan parasını alırsın, çalışmazsan para yok diyorlar. Şu an burada bin 750 kişi civarındayız. Hepimiz eylemdeyiz” dedi. İşçiler, yaşanan sürecin çözüme kavuşması için yetkililerle görüşmeyi sürdürüyor.

MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Yetkili isimlerle görüşen CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, “Çetin Bey ile görüştüm. Size onun dediğini iletiyorum. Yetişirse bugün, en geç yarın bu mağduriyetten doğan alacaklarınızın hesaplarınıza yatırılacağını söyledi. Muhasebe birimindekilerin yanlış hesaplamasından kaynaklanan bir hatanın olduğunu ve 2 bin 190’a yakın personelden bin 500’ünün bu konuda mağduriyet yaşadığını söyledi. 1 Şubat’tan bugüne kadar yaşanan yanlış hesaplamaların giderileceğini belirttiler. Biz bunun takipçisi olacağız. Alın teriyle geçinmeye çalışan vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Aynı Yüksek Hızlı Tren projesinde Kayseri ve Kırıkkale şantiyelerinde de işçilerin iş bıraktığı bildirildi.