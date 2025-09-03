Haberler

Yerköy’de Kaçak Makaron Ele Geçirildi

YERKÖY’DE KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon ile önemli bir kaçakçılık olayı aydınlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Mücadele ekipleri, bu operasyon sırasında büyük miktarda kaçak makaron ele geçirdi.

202 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, toplamda 202 bin adet makaron ele alındı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak, gerekli yasal işlemlere başlandı. Bu gelişme, bölgedeki kaçakçılıkla mücadele çabalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

