Yerköy’de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SONUCU CAN KAYBI VE YARALILAR

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, kaza D-200 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yerköy ilçesinden Kırıkkale yönüne seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 34 FS 2310 plakalı Fiat marka araç, kontrolünü kaybederek toprak alanda takla attı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM GÖNDERİLDİ

Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte, olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada Derya Balta (45) hayatını kaybederken, sürücü M.B. (52) ile yolcular S.Ş. (41), Y.Ş. (46) ve Ö.A.Ş. (7) hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.