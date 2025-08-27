Haberler

Yerköy’de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SONUCU CAN KAYBI VE YARALILAR

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, kaza D-200 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yerköy ilçesinden Kırıkkale yönüne seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 34 FS 2310 plakalı Fiat marka araç, kontrolünü kaybederek toprak alanda takla attı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM GÖNDERİLDİ

Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte, olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada Derya Balta (45) hayatını kaybederken, sürücü M.B. (52) ile yolcular S.Ş. (41), Y.Ş. (46) ve Ö.A.Ş. (7) hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Teknofest Mavi Vatan İstanbul’da

Savunma sanayi firması STM, 30-31 Ağustos'ta İstanbul'daki TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Türkiye'nin yerli teknolojilerini ve geliştirilen gemi ile denizaltıları tanıtacak.
Haberler

Aleyna Tilki, Yeni Klip Paylaştı

Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni klibiyle büyük ilgi topladı. Renkli görseller ve enerjik atmosfer klibin dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.