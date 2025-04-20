Yerköy’de Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

YERKÖY’DE YOL KONTROLÜNDE YAKALAMA

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında bir otomobilde yaptıkları incelemelerde tabanca ve balta buldu. Alınan istihbarata dayanarak gerçekleştirilen bu kontrol sırasında, araçta bulunan S.E., M.İ., H.K., E.K. ve A.A. isimli şüpheliler, aynı zamanda iki ayrı adreslerinde de aramaya maruz kaldı.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek, 1 balta ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi edinildi.