Yerleşimciler Batı Şeria’da Ev Yaktı

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN SALDIRISI

İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Duma köyüne düzenlenen saldırıda İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. Bu olay sonucunda en az 3 Filistinli yaralandı. Şiddet olaylarının meydana gelmesinin ardından, İsrail ordusu bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

DOĞRU HABERLERLE KANITLANDI

Filistin basınında yayımlanan bilgilere göre, yaklaşık 50 İsrailli yerleşimci, Duma köyünde bulunan Filistinlilere ait mülklerin yanmasına sebep oldu. Olaylar neticesinde, en az 3 kişilik yaralı olduğu belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırının doğruluğu onaylandı ve bazı Filistinlilerin yaralandığına dair raporların alındığı vurgulandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÖNDERİLMESİ

Bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiği ifade edilirken, “IDF bu tür olayları kınıyor. Bölgede güvenliği ve düzeni sağlamak için kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz” denildi. Bu olay, Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere yönelik saldırıların devam ettiğini gösteriyor.