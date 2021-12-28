Yerli aşıya yurt dışından talep

Şanlıurfa’da seri üretimine başlanan TURKOVAC’a yurt dışından da talep var. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, taleplerin karşılanması için planlama yapıldığını söyledi.

Salgınla mücadelede en etkili yol aşı.

Dünyada COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri de Türkiye.

Türk bilim insanlarınca geliştirilen ve Şanlıurfa’da üretimine başlanan inaktif aşıya yurt dışından da talep var.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB)Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “TURKOVAC ile ilgili olarak çeşitli talepler bize ulaşıyor. Bu talepleri karşılamak için gerekli planlamalar, hazırlıklar yapılıyor. Biz TÜSEB olarak önümüzdeki dönemde geliştirmiş olduğumuz bu modeli daha da yaygınlaştırarak diğer aşılarımızı için de benzer çalışmaları yapacağız” dedi.

“Talepleri karşılamak için planlama yapıyoruz”

İlk doz aşıların sevkiyatı Ankara’ya yapıldı. Yurt içi ve yurt dışı talepleri karşılamak için üretim miktarı artırılacak.

Önümüzdeki dönemde daha yüksek kapasiteye ulaşılacağını belirten Prof. Dr. Akdoğan şunları aktardı:

“Şu anda bu sene içerisinde 150 bin dozu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Process geliştirme günbegün iyileşen bir süreç ve biz önümüzdeki dönemde çok daha verimli bir biçimde aşımızın üretileceğini ve daha yüksek kapasiteye ulaşacağımızı öngörüyoruz.”