Yerli Feromon Tuzak Uygulandı Çiftçilere

YERLİ FEROMON TUZAK TUTSAK ÇİFTÇİYE TESLİM EDİLDİ

Türkiye’de tarımsal üretimin ana sorunu haline gelen kahverengi kokarcaya karşı geliştirilen yerli feromon tuzak ‘TutSAK’, 14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü’nde çiftçilere sunuldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu ürünün Amerika ve Kosta Rika’daki benzerlerine göre 5 kat daha etkili olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti. Alemdar, “Bu sadece Sakarya’nın değil, tüm Türkiye’nin başarısı. İki önemli ürün 6 ayda geliştirildi. Kimyasal ilaç yerine, toprak iyileştiren doğal yöntemlerle bu tehdidi ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bu ürünün böyle bir günde çiftçilerimizle paylaşılması gurur verici” dedi.

DAĞITIM TÖRENİNDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi ortaklığında geliştirilen ‘TutSAK’ feromon tuzağı ile Larcex-H ve BIO-H, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde yapılan törenle ilk kez çiftçilere dağıtıldı. Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza AL ve diğer öncü isimler katıldı. SAÜ’de binlerce maddenin sentezlenmesiyle oluşan ‘TutSAK’ feromonu hakkında çiftçilere detaylı bilgiler aktarıldı.

KALICI ÇÖZÜM SUNAN ÜRÜNLER

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kahverengi kokarcanın sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede tarımsal üretimi olumsuz etkileyen bir zararlı olduğunu belirtti. Doğan, “Tarım Bakanlığımız liderliğinde, il ve ilçe tarım müdürlükleri hem fiziksel hem de biyolojik mücadele yöntemleri geliştirdi. Ancak bugün tanıtılan bu ürün, bu soruna kalıcı bir çözüm sunacak nitelikte” diye konuştu. Bunun yanı sıra Başkan Alemdar, bu ürünlerin bilimsel testlerinin başarılı sonuçlar verdiğini ifade etti.

ETKİNLİĞİ ARTTIRAN YENİ YAKLAŞIMLAR

Başkan Alemdar, çiftçilerin bilimsel verilere dayalı olarak ekim alanlarını belirleyecekleri bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti. “Mobil toprak analiz sistemi ile tarla incelemeleri yaparak, her bölgeye uygun olan ürünlerin ne zaman ekileceğini çiftçilerimize aktaracağız. Bu çalışmalar, tarımsal verimliliği artıracak ve ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunacaktır” dedi.

BİYOLOJİK MÜCADELE YÖNTEMLERİ

SAÜ Prof. Dr. Mustafa Zengin, geliştirilen ürünler hakkında şu bilgileri verdi: “Kahverengi kokarca ile mücadele için bir tuzak geliştirdik. İlk aşamada sadece tuzak üretimi yapıldı. Ancak yetersiz olduğu anlaşılınca iki sıvı ürün daha geliştirildi. Bu ürünlerden biri, kokarcanın yumurta ve larvalarını etkisiz hale getiriyor, diğeri ise faydalı toprak bakterilerinden oluşarak toprağı iyileştiriyor.”

YERLİ ÜRÜNLERİN ÖNEMİ

Kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılan bu ürünler, çevre dostu yapılarıyla insan sağlığına ve doğal dengeye zarar vermeden zararlının populasyonunu kontrol altına almayı amaçlıyor. Türkiye’nin bu alandaki ilk yerli ve feromon tabanlı tuzağı olan ‘TutSAK’, zararlının larva ve yumurtalarına karşı etkili bir çözüm sunuyor. Bu yeni nesil biyolojik ürünler, sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekliyor ve tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.