Yerli Firma AyBARS İle Atılım Yapıyor

YERLİ SAVUNMA SANAYİ FİRMASINDAN YENİ ROBOTİK KÖPEK ATILIMI

Yerli girişimciler tarafından kurulan Quad Robotics, AyBARS adı verilen yeni robotik köpek projesi için fon arayışına çıktı. Firmanın Bars adındaki önceki robotik köpek platformuyla elde ettiği deneyimler, bu yeni platform için kullanılıyor. Çeşitli savunma sanayi çözümleri üreten Quad Robotics, 40 kilogram taşıma kapasitesine sahip Bars ile dikkat çekerken, yeni model AyBARS ise sadece 10 kilogram ağırlığında ve 4 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Bu hafif yapısı, operasyondaki silahlı kuvvetler personelinin çantasında bile rahatlıkla taşıyabilmesini sağlıyor.

AYBARS’IN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

AyBARS, dar geçitler, mağaralar ve karmaşık şehir alanları gibi insani erişimin zor olduğu yerlerde avantaj sağlıyor. Quad Robotics mühendisleri, AyBARS’ın geliştirilmesi sırasında dayanıklılık ve yüksek hareket kabiliyetine odaklandıklarını belirtiyor. Robotun düşük ağırlığı, yüksek ivmelenme ve dengeli manevra yeteneği sunuyor. Ayak eklemlerindeki güçlendirilmiş servo motorlar ve özel sensörler, engebeli arazilerde kesintisiz hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca AyBARS, farklı kule tipleriyle de uyumlu çalışabiliyor.

GELİŞTİRİLEN SİLAHLAR VE YENİ TEKNOLOJİLER

Uğur Coşkun, firmanın çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Dört bacaklı, iki bacaklı ve gelecekte çok bacaklı robotik platformlar üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Uğur Coşkun, daha sonra AyBARS’ın kule tasarımları ile 40 kilogram taşıyabilen robotlarının da mermi atabileceğini belirtti. Bu robot, 380 metre, 250 metre veya 400 metre mesafelerden hedeflerini tam isabetle vurabiliyor. Coşkun, “Özel Kuvvetler’le ilgili birçok müşteri, daha küçük ve hızlı hareket edebilen robotlar talep etti” dedi.

TOPLULUK FONLAMA SİSTEMİYLE YATIRIM ARAYIŞI

Quad Robotics, hızlı robot teknolojileri geliştirmeleri için topluluk fonlama sisteminden yararlanıyor. Uğur Coşkun, bu fon desteğinin herkes tarafından yapılabileceğini ve sürecin güvenilir olduğunu söyleyerek, “Bu sistem üzerinden kendi teknolojimizi bir adım ileri taşımaya çalışıyoruz” dedi. Firmanın 30 günlük fon hedefinin yüzde 85’ini sadece 3 günde tamamlaması, savunma sanayine olan ilginin arttığını gösteriyor. Coşkun, daha büyük projeler için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarını vurguladı.