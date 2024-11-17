Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE Kullanıma Girdi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI YERLİ YAZILIM İRADEV İLE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE) ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm projelerde ve yatırımlarda yerli ve milli unsurları öncelikli hale getirdiklerinin altını çizdi. “En sonunda havacılık alanında hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımını İstanbul Atatürk ve Çukurova Havalimanlarımızda kullanmaya başlayarak havacılık alanında yeni bir dönemi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımımız sayesinde bu alanda da dışa bağımlılıktan kurtularak bundan sonraki yerli teknoloji ürünlerinin önünü açmış olduk.” ifadelerini kullandı.

İRADE YAZILIMI HAVA TRAFİK KONTROLÜNDE TEMEL BİR ARAÇ OLACAK

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının havacılıkta uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ileri teknoloji bir ürün olduğunu vurguladı. Bu yazılımın, DHMİ bünyesinde çalışan hava trafik emniyeti elektronik personelleri ve hava trafik kontrolörlerinin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak geliştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Hava seyrüsefer hizmetlerinde DHMİ personeli tarafından daha önce geliştirilen yerli ve milli Sayısal-Havalimanı Terminal Bilgi Sistemi (D-ATIS)’in ardından bir başka yerli ve milli tasarım olan İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında Hava Trafik Kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak.” dedi.