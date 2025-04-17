Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Tescillendi

YERLİ VE MİLLİ TOHUMUN YENİ VERSİYONU TESCİLLENDİ

Tekirdağ’da bir firma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ortaklaşa geliştirdiği yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu onaylandı. Kuraklık ve hastalıklara dayanıklı olduğu belirtilen bu yeni versiyon, tarımla buluşmak üzere hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Trakya Kalkınma Ajansı’nın ve Trakya Tohumcular Derneği’nin (TRAKTOD) iş birliğiyle oluşturulan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin de destek verdiği Türkiye’nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun Ar-Ge süreçlerine 2017’de başlandı. Çalışmalar sonucunda, 2021 yılında yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumları Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de ekildi ve Trakya’nın çeşitli tarlalarında kullanıldı. Tohumdan elde edilen başarılı sonuçlar, çeşitlendirme çalışmalarının devamını sağladı. Tekirdağ’da TRAKTOD üyesi bir firma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu, enstitü tarafından resmi olarak tescillendi ve firma ile paylaşıldı.

ESKİ ÇEŞİTLERE YENİ GÜÇ

TRAKTOD Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, yeni tescil edilen yerli ve milli tohumun toprağa katılacağını belirtti. Toruk, “Ülkemizdeki yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohum projelerinde 2025 yılına hızla ilerliyoruz. Tarım Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projelerinde derneğimiz üyesi firmalar, tüm Türkiye’de yoğun bir şekilde yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumlarını tarım il müdürlüklerine sağladı ve satışları başlatıldı. Dernek üyelerimiz, Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda geliştirdiği çeşitleri Türkiye ve dünya pazarında tanıtmak için çaba gösteriyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir üyemiz, yeni bir çeşidi tescilledi. Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından onaylanan TR2234SLVCL çeşidi, bu yıl toprakla buluşturulacak. Bu, başarılı eski çeşitlerin dayanıklı bir üst versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Dernek olarak üyelerimize bu alanda katkıda bulunmalarını ve üretime katılmalarını sağlamak istiyoruz. Dışa bağımlılığımız şu an yüzde 15 düzeyinde; bunu yüzde 50’lere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

BİR VİZYONUN BAŞLANGICI

Yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumuna tescil alan firmanın müdürü Emre Sarı, geçmişteki çalışmalarla yerli ve milli tohumlar geliştirdiklerini ifade etti. Sarı, “Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte bitkisel üretimin gurur kaynağı olan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni çeşidimiz TR2234SLVCL’nin örneğini almak, bizim için yalnızca bir tedarik süreci değil; aynı zamanda milli hibrit ayçiçeği tohumculuğunda bir dönüm noktası. 2025 yılında yeni çeşidimizin toprakla buluşması bizi heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Bu başarı; bilim, emek ve sabır gerektiriyor. En önemlisi, bu başarıyı gerçekleştirebileceğimize olan inancımızdır. Bu bir tohum üretimi değil; bir vizyon ve geleceğimizi yerli ve milli anlayışla inşa etme çabasıdır” şeklinde konuştu.